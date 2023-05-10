Çavuşoğlu Moskova'da Suriye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyor

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Rusya'nın başkenti Moskova’da başladı.

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve SuriyeDışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Çavuşoğlu Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında Moskova'da dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenecek toplantının bugün yapılacağını açıklamıştı.

Çavuşoğlu daha önce Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile Ekim 2021 tarihinde Belgrad'daki "Bağlantısızlar toplantısı"nda "ayaküstü" bir görüşme yaptığını duyursa da bugünkü toplantı Türkiye ile Suriye dışişleri bakanları arasında Suriye'deki savaşın ardından ilk resmi görüşme olma özelliğini taşıyor.

Lavrov'dan açılış konuşması

Toplantının basına açık kısmında Lavrov bir açılış konuşmasını yaptı. Lavrov konuşmasında görüşmenin gündeminde Suriye ile Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunun olduğunu söyledi. Lavrov sözkonusu normalleşmenin Suriye'de ve genel olarak Ortadoğu'da olumlu bir etkisinin olacağını ifade etti. Türkiye'deki seçimlere de değinen Lavrov seçimlerin "adil, şeffaf ve dış müdahale olmaksızın" gerçekleştirileceğinden "emin" olduğunu söyledi.

Görüşmeden görüntüler:

Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad

İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları

Dörtlü görüşme öncesinde Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetler arası görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.