Suudi Arabistan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı oldu

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) bildirdiği habere göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Salman bin Abdülaziz'in başkanlığında Salı günü yapılan toplantıda, ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) diyalog ortağı olmasını onaylayan mutabakat zaptını imzaladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya kökenli bir siyasi, ekonomik, uluslararası güvenlik ve savunma örgütü olarak ön plana çıkarken; Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan'da örgüte üye konumunda. Ayrıca İran'ın da örgüte yakın zamanda katılması bekleniyor. Haziran 2005'ten beri ŞİÖ gözlemci devleti olan İran'ın daimi üyeliği Eylül 2021'de onaylandı ve bir yıl sonra tam katılımı için bir taahhüt muhtırası imzaladı.

Veliaht Prens'ten Çin'e İran teşekkürü

Salı günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Çin'e Suudi Arabistan ile İran arasındaki "iyi komşuluk ilişkilerini" kolaylaştırmada oynadığı rol için teşekkür etti. 10 Mart'ta Suudi Arabistan ve İran, iki ülkenin 2016'da bağları koparmasının ardından Çin arabuluculuğu yoluyla diplomatik bağları yeniden kurma konusunda anlaşmışlardı.

Reuters'in haberine göre, ŞİÖ'ye katılım Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen Aralık ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ele alınmıştı.

Diyalog ortağı statüsünün, Suudi Arabistan'a orta vadede tam üyelik verilmeden önce organizasyon içindeki ilk adım olarak tanımlanıyor.

Aramco Çin'deki yatırımlarını büyütüyor

Suudi Arabistan'ın ŞİÖ'ye diyalog ortaklığı kararının, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun Çin'de petrokimya alanında milyarlarca dolarlık yatırımını genişletme kararının ardından duyurulması dikkat çekti.

Öte yandan ŞİÖ üyesi ülkeler, bu yıl Ağustos ayında Rusya'da ortak bir "terörle mücadele tatbikatı" düzenlemeyi planlıyor. Tatbikata Suudi Arabistan'ın katılıp katılmayacağı net olarak açıklanmadı.