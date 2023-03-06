Suudi Arabistan musluğu açtı: Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat için imzalar atıldı

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında 5 milyar dolarlık TCMB'ye mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın, "yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi" olduğu belirtildi.

Bu mevduat sayesinde "çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği" belirtildi.