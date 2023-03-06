'İktidarın inşaat telaşı uluslararası destekler için kaygı yaratıyor'

11 ili vuran depremler en az 227 bin binayı kullanılamaz hale getirirken, hükümet henüz enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmadan yeni konutların inşası için çalışmalara başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 120 binden konutun yapımı için sözleşmelerin yapımına başlandığını duyurdu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da mayıs ayına kadar 200 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini açıkladı.

Gazeteci Barçın Yinanç, Yetkin Report'a kaleme aldığı köşe yazısında, hızlı inşaat çalışmalarının Türkiye’ye özellikle "onarım sürecinde destek vermek isteyen uluslararası aktörlerin" gözünden kaçmadığına dikkat çekti.

Söz konusu ülkelerin, iktidarın “bir an önce enkazı kaldırıp, temelleri atalım” yaklaşımından rahatsız olduğunu belirten Yinanç, Ankara’daki kimi büyükelçilerin “yardım etmek istiyoruz ama, daha doğru dürüst zemin etüdü yapılmadan, planlama olmadan inşaat sürecine geçilmesini yadırgıyoruz” kaygısını paylaştığını aktardı.