Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında konsolosluk hizmeti sağlama konusundaki isteği doğrultusunda Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi.

dış haberler

Suudi Arabistan ile Suriye'nin, konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması için görüşmelere başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli El-İbhariyye'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında konsolosluk hizmeti sağlama konusundaki isteği doğrultusunda Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmeler yürütüldü.

Reuters'ın da daha önce yayımladığı habere göre; Suriye ile Suudi Arabistan'ın, diplomatik ilişkilerde 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kesintinin ardından büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

Haberde; söz konusu görüşmelerin, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören anlaşmanın akabinde ivme kazandığı kaydedilmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. (AA)

Haber

Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme bazı ortakların hazır olmamasından dolayı ertelendi