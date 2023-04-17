Süt yüzde 242, patates yüzde 397 zamlandı: 'Faiz indirilince enflasyon bir düştü, sormayın'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Mart 2021'deki verileri temel alıp son 2 yılda yaşanan fiyat artışlarını inceledi.

"Hani enflasyonun sebebi yüksek faizdi ya... Hani faizi indirince enflasyon da gerileyecekti ya... Hatta geriliyordu ya..." diyen Alaattin Aktaş, "Sonuçta gördük ki meğer faizi indirince fiyatlar gerilemiyormuş! Tam tersine faizi indirince fiyatlar hızla artıyormuş! Resmi veriler bize bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

'Patates fiyatındaki artış ise dudak uçuklatacak düzeyde'

Son 2 yılda sütün yüzde 242, patatesin yüzde 397 zamlandığı hatırlatan Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜFE 100’den 243’e, dolar 249’a yükseldi.

Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı 100’den 231’e, yine konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 295’e çıktı.

Motorinin endeksi 100’den 320’ye yükseldi. Ancak motorin endeksi geçen yıl haziranda 421’e kadar ulaşmıştı

Benzinin 100 olan endeksi 288’e çıktı. Motorindeki fiyat dalgalanması benzinde de gözlendi. Benzinin fiyat endeksi geçen yılın haziranında 373’e çıktıktan sonra motorindeki gerekçelerle martta 288’e geriledi.

Dana etinin endeksi 100’den 385’e fırladı ve yüzde 285 arttı.

Süt endeksi 100’den 342’e çıktı.

Ekmek endeksi iki yılda 100’den 261’e yükseldi. Ekmeğe yüzde 161 zam geldi.

Patates fiyatındaki artış ise dudak uçuklatacak düzeyde. Patatesin 100 olan endeks 497’ye çıktı, yani yüzde 397 artış var. Geçen yıl temmuzda fiyatlar daha yukarıda bulunuyordu."

'Duyduğuma mı inanayım, cebimden çıkana mı'

Alaattin Aktaş, "Ortalamayı aşağı çeken başka kalemler var tabii ki ama vatandaş en çok tükettiği kalemlerin fiyatındaki değişime bakıyor, açıklanan genel orana bakıyor, aldığı zammın bu orana göre hesaplanıyor olmasına bakıyor ve isyan ediyor. Sonra da sürekli olarak faiz indirildiğinde enflasyonun gerileyeceğini duyuyor" diyerek yazısının sonunda şunları kaydetti:

"İster istemez tereddütte kalıyor; 'Duyduğuma mı inanayım, cebimden çıkana mı' diye.."