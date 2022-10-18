Suruç katliamı davasında savcı 'insanlığa karşı suç' talebini geri çevirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kişinin hayatını kaybettiği 2015’teki Suruç katliamı davasında, dosyanın tek sanığı konumundaki Yakub Şahin’e verilen 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının onanması yönünde görüş bildirdi.

Savcılık, katliamla bağlantıları bulunan farklı isimlerin dosyalarının Yakub Şahin’in tek sanık olarak yargılandığı davanın dosyası ile birleştirilmesi ve eylemin "insanlığa karşı suç sayılması" yönündeki itirazların reddinin gerektiğini belirtti.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Suruç katliamı davasında, dosyanın tek tutuklu sanığı Yakub Şahin’i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez 27 yıl hapis cezası ve 10 yıl hapis ile 40 bin lira adli para cezasına mahkûm etti. Mahkeme, firari durumdaki IŞİD "emiri" olduğu belirtilen İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi’nin dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Avukatların, dosyanın tek kişinin cezalandırılarak kapatılmak istendiği itirazlarına rağmen dava bu şekilde sonuçlandı.

Savcıdan onama istemi

Yargıtay Başsavcılığı, istinaf mahkemesi tarafından da yerinde görülen kararla ilgili incelemesini tamamladı.

Savcılık, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere hazırladığı bağlayıcı olmayan tebliğnamesinde, eylemin "insanlığa karşı suç" sayılması gerektiğine yönelik itirazı yerinde bulmadı.

Savcılık ayrıca olayla ilgili diğer kişiler hakkında açılan davaların da bu dosyayla birleştirilmesi, kovuşturmanın genişletilmesi gerektiği yerindeki itirazların da reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Davada verilen kararın onanmasını istedi ve yakalanma emrinin devamına karar verdi.