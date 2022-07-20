7. yılında Suruç: 'İnsan mücadele ettikçe hayata tutunuyor...'

20 Temmuz 2015'de, Urfa'nın Suruç ilçesinde göz göre göre gelen IŞİD'in canlı bomba saldırısı nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Bu süre zarfında 3 sanıktan sadece biri yakalanırken diğer iki sanık ise hala firarda. Geçen 7 yıl içinde ne adalet sağlanabildi ne de katliamın sorumlularından hesap soruldu.

Saldırıdan geriye kalan, Kobanê'ye götürülmek üzere toplanmış oyuncaklar... Çocuklar için yapılan oyuncak dayanışmasında toplanan tüm oyuncaklar, saldırıda yaşamını kaybeden SGDF üyelerinin yakınları ve yine mücadele arkadaşları tarafından katliamdan sonra çocuklara ulaştırılmıştı.

Dava süreci uzarken aileler adalet bekliyor

2015 yılının Temmuz ayında gerçekleşen katliamın iddianamesi, Urfa Savcılığı tarafından 18 ay sonra hazırlanmıştı. O günden bu yana devam eden dava süreçlerinde ise yakınlarını kaybeden aileler adalet ararken defalarca gözaltına alındı ve katliamda çocuğunu kaybeden Besra Erol tutuklandı. Dava sürecini yakından takip eden aileler artık adaletin sağlanmasını ve suçluların yargılanmasını talep ederken, uzayıp giden hukuki sürece de tepkilerini dile getiriyor.

'Geride kalanlar bu katliamın hesabını soracak'

Suruç Katliamı sırasında orada olan ve yaşanan saldırıda tesadüfen kurtulan Elif Eser, "O gün tesadüfen hayatta kaldım. Yakın arkadaşım Yunus Emre'yi ise kaybettim. Yunus Emre Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden arkadaşımdı. O an yakındaki bir markete geçtiğimde gürültüyle sarsıldı her yer. Sonra da o anlara tanık oldu." derken yaşanaların ardından uzunca bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ifade ediyor.

"Zor zamanlardı, zor zamanlardan geçtik. Ancak insan mücadele ettikçe hayata tutunuyor. Benim için de öyle. Uzunca bir zaman hayatta kaldığım için yaşadığım için utanır olmuştum. Ama bu doğru değildi. Geride kalanlar mücadele ettikçe, devam ettikçe bu katliamında da hesabı sorulacak. Geride kalanlara bugün bu düşüyor" diyen Eser, hukuki süreçlerin tıkanmasının da toplumsal muhalefetin ayağa kalkmasıyla aşılabileceğini ifade ediyor.

'O gün orada olmamam bir tesadüfün eseri'

Kürtçe söylediği ezgilerle bilinen sanatçı Gulê Kaya, o gün tesadüfen o otobüse binemediğini ve gidenlerin ardından yaşanan acıyı bir telefonla öğrendiğini ifade ediyor. "O an ki koşullar, o otobüste onlarla olmama engel olmuştu. Onların ardından payıma kalan, göğsümün ortasına inen o öfke ve acı yıllarca yerini aradı durdu. Ve bu sözler döküldü içimden. Onlar için ne yazılırsa hep eksik, hep yarım, hep tarifi az olacak" derken geçtiğimiz sene katliamın yıldönümünde yaptığı bir Suruç ağıtı ile yaşamını kaybedenlerin anısını yaşatmaya çalışıyor.