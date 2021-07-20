Suruç Katliamı anmasına polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı var

20 Temmuz 2015'te Kobane’deki çocuklara oyuncak götürmek için Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik Abdurrahman Alagöz isimli IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı ile 33 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Suruç Katliamı'nın yıldönümünde Ankara'da toplananlara polis saldırdı. Polis gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Güvenpark'taki saldırıda gözaltılar var.

İstanbul’da Kadıköy’de gerçekleştirilen eyleme de polis plastik mermilerle saldırdı. Yaklaşık 30 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Polis gazdan etkilendikleri için cadde üzerinde bulunan HDP binasına giren insanları binadan çıkartmaya çalıştı.

İzmir'de de yürüyüş yapılmasına izin verilmedi. Eylem yapan gruba polis biber gazıyla saldırdı.