Suriye'yle Küba arasında ticaret görüşmeleri gerçekleşti

Suriye’nin Küba Büyükelçisi İdris Maya ve Küba Ticaret Odası Başkanı Antonio Carricart iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

SANA'nın haberine göre iki taraf arasında dün başkent Havana’daki Küba Ticaret Odası’nın genel merkezinde yapılan görüşmede Carricart, ekonomik ilişkilerin ve ticari alışverişin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Maya ise, özellikle ABD ve ortakları tarafından haksız bir kuşatmaya maruz kaldıkları mevcut koşullar ışığında, iki ülkenin ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme konusundaki güçlü iradesine işaret etti.

Toplantıya Havana’daki Suriye Büyükelçiliği diplomatik ataşesi Ali Abbas katıldı.