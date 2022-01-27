Suriye'nin BM temsilcisi: IŞİD saldırılarının arkasında ABD var

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bassam Sabbah, IŞİD tarafından Haseke'deki hapishaneye düzenlenen son saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Sabbah, Washington'un Suriye işgalini meşrulaştırmak için IŞİD'i yeniden canlandırmayı amaçladığını belirtti. Sabbah, ABD işgal güçlerinin Suriye'nin kuzey doğusundaki varlığını sonlandırmaya çalışma yönünde BMGK'ye çağrıda bulundu. Sabbah, ayrıca SDG'ye yapılan ABD desteğinin sonlanmasını talep etti.