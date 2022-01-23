Haseke'de IŞİD saldırısı sonrası çatışmalar sürüyor: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Haseke'de IŞİD'in başlattığı saldırıların ardından yoğun çatışmalar Perşembe gününden bu yana devam ediyor.

IŞİD'li mahkumların tutulduğu Guveyran'daki hapishaneye bombalı araçlarla saldırı düzenlenirken çok sayıda IŞİD'linin hapishaneden kaçtığı belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kaçan yüzlerce IŞİD'linin yeniden yakalandığını ancak bazılarının kaçmayı başardığını açıkladı. Gözlemevi'nin açıklamasına göre çatışmalarda şimdiye dek en az 84 IŞİD'li ve 45 SDG'li öldü.

SDG'den yapılan açıklamaya göre ise çatışmalarda 175 IŞİD'li, 27 SDG'li öldü. SDG'nin açıklamasında yakalanan bazı IŞİD'lilerden edinilen bilgilere göre bazı sorumluların Türkiye ve Serekaniye'ye kaçmak istedikleri, bazılarınınsa Irak’ın Ramadi bölgesinden geldiği aktarıldı. Açıklamada ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin de operasyonlarda SDG'nin aktif olarak yanında yer aldığı belirtildi. Pentagon da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgede hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Öte yandan Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberine göre Guveyran semtindeki kaos devam ederken, Haseke kentinin güney mahalleleri sakinlerinin yer değiştirme hareketi üçüncü gün üst üste şehir merkezine doğru devam ediyor. Suriye Sosyal İşler Müdürü İbrahim Halaf, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşama kadar Suriye Arap Ordusu’nun açtığı güvenli geçitlerden şehir merkezine gelen aile sayısının 2 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Aileler için üç geçici sığınma evinin açıldığı ve 3 gezici kliniğin sağlandığı kaydedildi.