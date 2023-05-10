Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: Zamanlaması dikkat çekti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Barze mahallesinde polis karakolu yakınlarında bir araçta meydana gelen patlamada 1 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.

Suriye Arap Haber Ajansı patlamaya ilişkin erken saatlerde geçtiği haberde patlamada 5 polisin yaralandığını bildirmişti.

Patlamanın, Suudi Arabistan ile Suriye'nin karşılıklı diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete geçirdiği, Suudi Arabistan'ın Suriye'yi Arap Birliği'ne davet ettiği ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarıyla dörtlü toplantıda bir araya geldiği gün meydana gelmesi dikkat çekti.

Suriye ordusu Barze'yi 2017 yılında cihatçılardan kurtarmıştı. ABD 2018'de Barze'de Suriye'nin "gizli kimyasal silah programına" ev sahipliği yaptığını iddia ettiği bir kimyasal tesisi bombalamıştı.