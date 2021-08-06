Suriyeli yurtsever şarkıcının Hatay'da verdiği konser El Kaidecilerle AKP'lileri çıldırttı

Suriye'nin sevilen müzisyenlerinden Ali Dik geçtiğimiz gün Hatay'da konser verdi. Samandağ'da verdiği konserin ardından CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'la da görüşen Dik'in Türkiye'ye gelmesi cihatçılar ve 'AKTroller' tarafından öfkeyle karşılandı.

Ali Dik'in konseri Samandağ halkı tarafından sevinçle karşılanırken AKP'ye yakınlığı ve cihatçı çetelere olan sevgisiyle bilinen Diriliş Postası olayı "Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed'in destekçilerinden şarkıcı Ali Deek ile Türkiye'de bir araya geldi" şeklinde servis etti.

Belediye Başkanı Eryılmaz'sa sosyal medyadan "Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız Suriye’li sanatçı sevgili Ali Dik’le bir araya geldik güzel,hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine bir kez daha ilçemize hoş geldiniz diyorum" mesajını yayınladı.

Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız Suriye’li sanatçı sevgili Ali Dik’le bir araya geldik güzel,hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine bir kez daha ilçemize hoş geldiniz diyorum. pic.twitter.com/ugcYV8J3L6 — Refik ERYILMAZ (@RefikEryilmaz01) August 4, 2021

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, Esed'i öven sloganlar attılar" diyen Diriliş Postası doğrudan Belediye Başkanı ve Suriyeli sanatçıyı hedef aldı. Yandaş Yeni Şafak'ın da Diriliş Postası'nın haberini birebir kopyalayıp servis ettiği görüldü.

Yeni Akit'se olayı "Hatay’da skandal konser! Esedçi şarkıcı söyledi, CHP’liler destekledi" başlığıyla servis etti.

Türkiye Gazetesi'yse bir cihatçıdan görüş alarak hazırladığı haberinde "Ali Deek, Hatay’da konser verdi. Türkiye düşmanı şarkıcı, Suriye kasabı Beşar Esad lehine sloganlar attı" diye yazdı.

Sosyal medya üzerinden 'AKTroller' ve robot hesapların yanı sıra cihatçılar tarafından kontrol edilen hesaplar da konser dolayısıyla Refik Eryılmaz ve Sanatçı Ali Dik'i hedef gösterdi.