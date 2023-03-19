Suriyeli vekil: Şam, Moskova aracılığıyla Ankara’ya muhtıra verdi

Suriye Parlamentosu Milletvekili Ali Odeh El Cadan, Şam’ın Moskova aracılığıyla Ankara’ya bir mutabakat muhtırası gönderdiğini ve dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmenin bu muhtıradaki şartların kabul edilmesine bağlı olduğunu aktardı.

Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesine ilişkin Rûdaw’a konuşan El Cadan, “Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapmadan önce, ön adım olarak birkaç noktada anlaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

El Cadan, uzlaşılması gereken noktalara ilişkin ise "Türk işgalcilerin Kuzeybatı Suriye topraklarından tamamen çekilmesi, bu bölgelerin Suriye Arap Ordusu’na teslim edilmesi ve Türkiye'nin milisleri aracılığıyla işgal edip ve kontrol ettiği topraklara Suriye Devleti’nin geri dönmesi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri düzeyinde bir görüşme olabilmesi için Türkiye’ye sundukları şartların kabul edilmesi gerektiğini belirten El Cadan, 14 Mayıs seçimlerini Erdoğan ve AKP için “kader” olarak niteleyerek Türkiye tarafının seçim amaçları için zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti.

“AK Parti’nin kullanacağı bir koz değiliz, egemen bir devletiz ve kontrolümüze geri verilmesi gereken işgal edilmiş topraklarımız var” diyen El Cadan, “Bu noktalar onaylanırsa Şam ‘Siyasette kalıcı dost veya düşman olmaz’ ilkesine dayanan her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşılar” şeklinde konuştu.

Suriye Devleti’nin Türkiye ile olan tüm sınır şeridinin kontrolünü yeniden kazanmak istediğini kaydeden El Cadan, Şam’ın Rusya üzerinden Türkiye'ye gönderilen "mutabakat muhtırası"na herhangi bir yanıt alamadığını ifade etti.