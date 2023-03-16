AA bugün yapılacağını duyurmuştu: Suriye-Türkiye görüşmesi ertelendi

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında bugün Moskova'da yapılması planlanan toplantının ertelendiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak toplantının "teknik nedenlerle" belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşmesinin ardından Suriye ile görüşmelere İran'ın da dahil olacağını açıklamış ve "Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak" demişti.

Toplantının ayrıntılarını sadece AA duyurmuştu

Anadolu Ajansı da Pazartesi günü servis ettiği haberde Türkiye, Suriye ve İran heyetlerinin 15 Mart'ta ulaşacağı Moskova'daki toplantının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ancak AA'nın haberinin aksine, toplantının Suriye tarafından teyit edilmediği öğrenilmişti.

AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın başkanlık edeceği, Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'un, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın ve Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan'ın katılacağı kaydedilmişti.

AA'nın haberinin dili de dikkat çekmişti. Haberde Suriye için "Esed rejimi" ifadesine yer verilirken görüşmede Türk tarafının önceliğinin Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin devam ettirilmesi olduğu belirtilmiş ve diplomatik kaynakların "Türkiye'nin masaya oturmasının herkes için bir fırsat olduğu gerçeği taraflarca doğru anlaşılmalıdır" sözlerine yer verilmişti.

Dikkat çeken bir diğer konu ise AA'nın diplomatik kaynaklardan "Türkiye olarak Suriye muhalefetinin garantörü olduğumuzu ve muhalefetin hakları hilafına hareket etmeyeceğimizi defalarca dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz." mesajını habere taşımasıydı.

Esad'dan net mesaj

Öte yandan dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapmıştı. Esad Moskova'da Sputnik'e verdiği söyleşide AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için tek seçeneğin Türkiye'nin Suriye'den tamamen çekilmesi ve "teröre verdiği desteği" sonlandırması olduğunu söylemişti.

Esad yaptığı açıklamada "Türkiye bizim için işgalci bir devlettir" ifadesini kullanmıştı.