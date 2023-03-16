Esad '3. Dünya Savaşı başladı' dedi, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'da Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile görüşmelere ilişkin konuşan Esad, Erdoğan ile görüşmesinin tek şartının Türk ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmeye hazır olması olduğunu belirtti.

Erdoğan ile görüşme için tek seçenek

Esad şöyle konuştu:

"Erdoğan ile görüşmeye gelince, bu, Türkiye'nin Türk ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesine, teröre desteğin kesilmesine ve durumun Suriye'de savaşın başlamasından önceki eski haline döndürülmesine açık ve net bir şekilde hazır olduğu bir aşamaya gelinmesiyle bağlantılıdır. Bu Erdoğan ile görüşmemin gerçekleşmesi için tek seçenektir."

Esad sözlerine şöyle devam etti: "Bunun yanısıra bu görüşmenin amacı nedir? Suriye'deki savaşın sonlanmasıyla sonuçlanmayacaksa bu görüşmeyi organize etmenin ne anlamı var?"

Ankara'nın Suriye'de Şam'ın "terörist" olarak tanımladığı örgütleri destekleyerek ve askerlerini Suriye topraklarına konuşlandırarak savaşta olumsuz bir rol oynadığını kaydeden Esad, "Türkiye bizim için işgalci bir devlettir" dedi.

Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasındaki arabulucu rolünün önemli olduğunu belirten Esad, "Rus tarafında güveniyoruz çünkü bu temasları kolaylaştırmak için Rus politikasına dayanan ilkeler doğrultusunda aracı rol üstlendi. Bu ilkeler arasında uluslararası hukuka saygı, devletlerin egemenliğinin tanınması, terörizmin reddi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye devletinin topraklarındaki egemenliğine saygı ve gayri meşru yabancı silahlı kuvvetlerin Suriye'den çekilmesi gereği yer alıyor" dedi.

Esad, "Rusya'nın Suriye ile birlikte üzerinde çalıştığı, bildiğimiz diğer girişimlerle beraber -Cenevre, Astana ve diğer kentlerdeki müzakereler var- girişimler budur. Tüm bu müzakerelerin tek bir amacı var: Suriye'de istikrarı sağlamak" dedi.

'3. Dünya Savaşı halihazırda sürüyor ama farklı formatta'

Sözkonusu söyleşide Esad, Batı'nın halihazırda 3. Dünya Savaşı'nı başlatmış olduğunu ancak bu savaşın vekalet savaşları şeklinde farklı bir formatta sürdüğünü dile getirdi.

Esad "3. Dünya Savaşı'nın halihazırda sürmekte olduğuna inanıyorum ama bu biçim olarak ayrılıyor. Demek istediğim dünya savaşları geçmişte konvansiyonel savaşlardı. Farklı birkaç devletin orduları birbirleriyle savaşırdı. Mevcut durum göz önüne alındığında bu doğru ama modern silahların özellikle nükleer silahların varlığı bunu konvansiyonel savaştan ayırıyor. Savaşların vekalet savaşları halinde ilerlemesinin nedeni bu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Batı adına "Nazi ordusunu" kullanarak savaştığını ifade eden Esad Suriyelilerin çoğunluğunun Rusya'nın zaferinin dünyayı daha barışçıl ve güvenli bir yer haline getireceğine inandığını ve Rusya'yı desteklediğini dile getirdi.

Suriye'de daha fazla Rus askeri üssüne yeşil ışık yakan Esad bu üslere hipersonik füzelerin yerleştirilmesi olasılığına ilişkinse bu üslerin "en iyi silahlarla donatılması" gerektiğini kaydetti.

'Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı geçici değil'

Esad bu üslerin varlığının sadece bugünün meselesi olan "terörle mücadele"ye bağlı olmadığını, ve Rusya'nın askeri varlığını "geçici" olarak görmediklerini belirterek "Herhangi bir ülkedeki Rus askeri varlığı geçici hiçbir şeye dayanmamalıdır. Uluslararası dengeden bahsediyoruz ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olarak dünyadaki güç dengesiyle ilgili bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.