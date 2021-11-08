Suriyeli komünistler: Erdoğan dünyaya şantaj yapıyor

Suriye Komünist Partisi Birleşik’in haber portalı El Nur’un 2 Kasım tarihli editör yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikası ve TBMM'de kabul edilen tezkere ışığında ülkeye olası yeni saldırısı işlendi.

'Erdoğan dünyaya şantaj yapıyor' başlıklı yazıda Erdoğan'ın, "Amerikalıları ve Rusları önleyici bir saldırıyla tehdit ettiğinin" ifade edilirken "Suriye topraklarının işgali, Suriye krizine yönelik her türlü barışçıl çabayı sekteye uğratmaktadır" denildi.

ABD’nin Türkiye’yi kendi çıkarlarını ve İsrail’in çıkarlarını koruyacak şekilde yönlendirmeye çalıştığı kaydedilen yazıda Rusya’nın buna askeri olarak engel olduğu belirtildi. ABD ve Türkiye kuvvetlerinin yürüttüğü işgale karşı tüm siyasi ve askeri güçlerin seferber edilmesi ve Suriye topraklarında egemenliğin tesis edilmesi gerektiği, bunun içinse Suriye halkının gündelik yaşam sorunlarının çözülmesi ve ulusal diyalogla Suriye halkının birliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi.