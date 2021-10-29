Rus basınından tezkere yorumu: Erdoğan siyasi ittifaklar üzerine bahse giriyor

Rusya devletinin medya organlarından Ria Novosti'de Andrey Kots imzasıyla bugün çıkan bir yazıda Suriye'nin kuzeyindeki durumun önümüzdeki günlerde ciddi şekilde gerginleşebileceğine işaret edildi.

Dün Bloomberg'in yaptığı Türkiye'nin sınıra yüzlerce asker konuşlandırdığı yönündeki habere de atıfta bulunan Ria Novosti, Türkiye'nin 910 kilometrelik sınırın üçte ikisini kapatmak için geniş bir cephede ilerlemeyi planladığına dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk hedefinin Kürt güçlerin elinde bulunan topraklar olduğunu yazan yayın organı, "Ankara'nın daha az belirgin olan ikinci hedefi, İdlib'deki vekillerini olası bir Şam saldırısından korumak" olduğunu ifade etti.

Suriye Ordusu'nun son aylarda İdlib'i kurtarmak için çalışmalarını da artırdığına işaret eden yayın organı, İdlib çevresinde "Türk ordusundan, Ankara'nın kontrolündeki aşırılıkçı gruplardan, herkese karşı savaşan serbest çetelerden ve Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle faaliyet gösteren [Suriye] hükümet ordusunun birimlerinden" dolayı karmaşık tablo ortaya çıktığını da ekledi.

Suriye birliklerinin, 2020 kışında ve baharında büyük bir taarruza girişerek 35 yerleşim yeri ve 320 kilometrekarelik bir alanı geri aldığına da değinen Ria Novosti, Ocak ayının sonunda Suriye Ordusu'nun İdlib'in güneydoğusundaki Maarrat-en-Nuuman kentini alarak Hama-Halep yolunun en önemli bölümünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Suriye Ordusu 5 Şubat'taysa Halep-Hama ve Halep-Lazkiye karayollarının kesiştiği anahtar yerleşim yeri Serakib'e de girmişti.

'Rusya'nın bölgede Türkiye'ninkiyle her zaman örtüşmeyen kendi çıkarları var'

Bu durumun, Suriye'nin birliklerini daha önce aldığı mevzilere çekmesini talep eden Ankara'nın hoşnutsuzluğunu artırdığını ifade eden yayın organı Suriye'ninse bunu cevapsız bıraktığını belirtti. Takip eden süreçteyse Türkiye tüm cephe boyunca Suriye ordusuna saldırmış, buna karşılık, 27 Şubat'ta Suriye bir TSK konvoyunu bombalamıştı. Bunun ardından Ankara, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmış ve sonunda Suriye geri çekilmişti.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ateşkes müzakerelerinin ardından, 5 Mart'ta durumun kısmen istikrara kavuştuğunu ifade eden Ria Novosti, "Rusya'nın bölgede Türkiye'ninkiyle her zaman örtüşmeyen kendi çıkarları var. Son zamanlarda medya, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı hava üssünde daha önce Rus hava kuvvetleri tarafından kullanılmayan bir Su-35S avcı uçağının fotoğraflarını yayınladı. Batı'da bu, Türkiye'ye bir uyarı olarak görülüyordu. Ancak Ankara'nın nereye kadar gideceği henüz belli değil" yorumuna yer verdi.

'Glasgow'da Biden'la görüşme öncesinde koz elde etmek için...'

Suriye tezkeresinin Ekim 2023'e kadar uzatılması ve meclis içinde buna gelen itirazlara yönelikse Ria Novosti, "Açıkça görülüyor ki, Erdoğan siyasi ittifaklar üzerine bahse giriyor ve 'küçük bir muzaffer savaş' yoluyla reytingini artırmayı umuyor" dedi.

Ancak, Türkiye'nin başlatacağı askeri saldırının ABD çıkarlarına ters düşebileceğini ifade eden Ria Novosti, "Muhtemelen Ankara, 1-12 Kasım tarihlerinde BM iklim değişikliği konferansı çerçevesinde Glasgow'da yapılacak Erdoğan ile Biden arasındaki müzakerelerde ek koz elde etmek için durumu daha da kızıştırmaya karar verdi" yorumunda bulundu. Bunun Erdoğan'ın daha önce de kullandığı bir yöntem olduğuna dikkat çeken yazıda "Hatırlatmak isteriz ki Ankara, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinden bir hafta önce, Eylül ayında Suriye sınırlarına askeri birliklerini yığmıştı" denildi.

Ria Novosti dün cihatçılardan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda ve İdlib vilayetinde operasyonlar için hazırlandığını yazmıştı. Yayın organına konuşan cihatçı bir kaynak "Planlanan askeri harekatın hazırlıkları başladı. Bu bağlamda, silahlı oluşumlar, İdlib ilinde, Mari ve Azaz (kuzey Halep eyaleti) şehirleri bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde, Minig askeri havaalanının yakınındaki bölgede çeşitli yönlerde çalışmak üzere Manbij şehri ve ayrıca Kamışlı ve El-Hasake sınırlarında bölündü” demişti.