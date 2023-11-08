Suriyeli işçilerin katledilmesine ilişkin dava ertelendi

Suriyeli 3 işçinin katledilmesine ilişkin Kemal Korukmaz hakkında açılan davanın duruşması ertelendi.



İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kasım 2021'de Suriyeli inşaat işçileri Mamoun al-Nabhan, Ahmed Al-Ali ve Muhammed el-Bish’in Kemal Korukmaz tarafından ırkçı saiklerle yakılarak katledildi. İşçilerin katledilmesine ilişkin açılan davanın 4'ncü duruşması İzmir Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre duruşmada "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme ve "Mala zarar verme" iddiasıyla yargılanan sanık Kemal Korukmaz, avukatı ve katledilen Suriyeli işçilerin yakınları ile avukatları hazır bulundu. Mülteci Platformu bileşenleri, TİHV ve İHD temsilcileri ile EMEP İzmir il başkanı Emine Uyar da duruşmayı izledi.



Duruşmada, mahkemeye mütalaa sunması beklenen iddia makamı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ek süre talebinde bulundu. Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak’a erteledi.