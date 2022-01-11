Suriyeli genç evi basılarak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin evi yüzleri kapalı bir grup tarafından basıldı.

Evin kapısını kırarak ellerinde sopa ve bıçaklarla içeri giren bir grup mültecilere saldırdı. Ellerinde silah, sopa ve bıçak olan saldırganlar evdekileri darp etti.

Gazete Duvar’dan Fırat Bulut’un haberine göre, saldırı sırasında odasında uyuyan 19 yaşındaki Nail Alnaif’i göğsünden bıçaklayan grup, apartman girişindeki kameraları da kırdı. Cinayete ilişkin 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

Olayda öldürülen Nail Alnaif'in arkadaşları saldırının gece 1-1.30 sıralarında yaşandığını, saldırgan grubu tanımadıklarını belirtti. Eve girenlerin silahlı olduğunu ve Nail Alnaif'i uyurken bıçakladıklarını belirten mülteci gençler, arkadaşlarını hastaneye götürdüklerini ancak kurtarılamadığını anlattı.

Alnaif'in ev arkadaşlarının Suriye'ye dönme kararı aldıkları öğrenildi.