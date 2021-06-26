Suriyeli El Kaide lideri saç ektirip Türkiye vatandaşı oldu

'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza, 'Manar Alshami' ismiyle Türkiye vatandaşlığına geçti.

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ABD'li 'gazeteci' Lindsey Snell, daha önceden Ukrayna vatandaşlığı almış olan 'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza'nın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı paylaştı.

Snell, "Türk politikacılar Suriyeli mültecileri Suriye'ye geri göndermekten bahsetmeye devam ederken, eski El Kaide komutanı Manar El Şami Türk vatandaşlığı alıyor." ifadelerini kullandığı paylaşımında "Manar Alshami" adına alınmış kimlik kartına ve cihatçı çetecinin fotoğraflarına yer verdi.

Öte yandan El Şami daha öncesinde Ukrayna vatandaşlığı almıştı. Ukrayna vatandaşıyken çektirdiği pasaport fotoğrafıysa El Şami'nin Türkiye vatandaşı olmadan önce saç ektirdiğini gösteriyor.

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