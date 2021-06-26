Suriyeli El Kaide lideri saç ektirip Türkiye vatandaşı oldu

Yakaladıkları Suriye askerlerinin kafalarını kesip sokaklarda dolaştırmak gibi korkunç suçlara imza atmış Ecnad'üş Şam grubunun liderlerinden Ebu Hamza, Ukrayna vatandaşlığından sonra bir de T.C. vatandaşı olmuş. Adı Manar Eş-Şami artık.. pic.twitter.com/IbggJeRfcz