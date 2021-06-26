Suriyeli El Kaide lideri saç ektirip Türkiye vatandaşı oldu

ABD'li 'gazeteci' Lindsey Snell, daha önceden Ukrayna vatandaşlığı almış olan 'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza'nın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı paylaştı.
Snell, "Türk politikacılar Suriyeli mültecileri Suriye'ye geri göndermekten bahsetmeye devam ederken, eski El Kaide komutanı Manar El Şami Türk vatandaşlığı alıyor." ifadelerini kullandığı paylaşımında "Manar Alshami" adına alınmış kimlik kartına ve cihatçı çetecinin fotoğraflarına yer verdi.
As Turkish politicians continue to talk about deporting Syrian refugees back to Syria, former al-Qaeda commander Manar Al-Shami gets Turkish citizenship. pic.twitter.com/3x09Prx8XU— Lindsey Snell (@LindseySnell) June 26, 2021
Öte yandan El Şami daha öncesinde Ukrayna vatandaşlığı almıştı. Ukrayna vatandaşıyken çektirdiği pasaport fotoğrafıysa El Şami'nin Türkiye vatandaşı olmadan önce saç ektirdiğini gösteriyor.
Yakaladıkları Suriye askerlerinin kafalarını kesip sokaklarda dolaştırmak gibi korkunç suçlara imza atmış Ecnad'üş Şam grubunun liderlerinden Ebu Hamza, Ukrayna vatandaşlığından sonra bir de T.C. vatandaşı olmuş. Adı Manar Eş-Şami artık.. pic.twitter.com/IbggJeRfcz— ali ornek (@ornekali) June 26, 2021