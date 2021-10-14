Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan IŞİD üyesi tutuklandı

IŞİD üyesi olma suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Türkiye'de de "aranan teröristler listesi"nde mavi kategoride yer alan U.M. isimli yabancı uyruklu kadın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yakalandı.

Kolluk kuvvetleri tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalanan U.M., Adıyaman'a getirildi.

Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek bir kişiye ait kimlik belgesi bulunan U.M., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.