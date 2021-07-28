Suriye'den ABD'nin Küba'ya dönük saldırganlığına kınama

Suriye hükümeti, ABD yönetimi ve araçlarının Küba ve diğer ülkelere dönük kışkırtma ve gerçekleri çarpıtma faaliyetlerini şiddetle kınadığını açıklayarak, Küba'ya komplolara karşı dayanışma ve destek mesajı iletti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, "Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD yönetimi ve araçları tarafından Küba'ya ve başka ülkelere dönük yürütülen kışkırtma ve gerçekleri çarpıtma ve yanıltma kampanyalarını şiddetle kınamaktadır. Bu kampanyalar, Küba'yı ABD'nin tahakkümü altına almaya çalışan saldırgan politikalar ve zavallı girişimlerdir" dedi.

ABD baskısının burada sonlanmadığını, örgütlü devlet terörü eylemlerinin Paris'teki Küba elçiliğine kadar uzandığına dikkat çeken kaynak, bu eylemlerin diplomatik görevlerin dokunulmazlığına dönük uluslararası mutabakat ve normların ihlali niteliği taşıdığını vurguladı.

Suriye'nin komplolara karşı Küba'yla dayanışmasını ve desteğini yeniden vurguladığını doğrulayan kaynak, ABD ablukasına 60 yıldır direnen Küba halkı ve deviminin bu komploları yenilgiye uğratacağına ve egemenliğini, ulusal tercihlerini koruyacağına ve Küba Devrimi'nin başarılarını ve kazanımlarını elde tutacağına dair güvenlerinin tam olduğunu aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün Küba Büyükelçilik binasını hedef alan bir saldırı gerçekleştirilmişti

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Küba Büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı terör saldırısı olarak tanımlarken, ABD'yi şiddet içeren davranışları teşvik etmekle suçlamıştı.