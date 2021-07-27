Fransa'da Küba Büyükelçiliği'ne saldırı

ABD'nin Küba'yı hedef alan saldırganlığı sonrasında Fransa'da Küba Büyükelçilik binasına saldırı düzenlendi.

Dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda, binaya üç molotof kokteyli atıldı.

Saldırı sonrası büyükelçilik yetkililerinin söndürdüğü bir yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Küba Büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı terör saldırısı olarak tanımlarken, ABD'yi şiddet içeren davranışları teşvik etmekle suçladı.