Suriye'deki petrol sızıntısı Samandağ sahiline ulaştı

Suriye'nin Baniyas bölgesindeki termik santralin yakıt deposunda geçen hafta meydana gelen petrol sızıntısı Türkiye sahillerine ulaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "24 Ağustos'da Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor" denildi.

Belediye açıklamasında "Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak, halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

TRT Haber'e konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan da sızıntının küçük bir bölümünün Hatay sahillerine ulaştığını doğruladı. Doğan, şunları söyledi:

"Deniz şartları gereği bir takım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmakta. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bu parçacıklar da arkadaşlarımız tarafından toplanıyor.

Bizim sahillerimize gelen miktar çok az bir miktar. Açık denizdeki yapmış olduğumuz müdahaleyle de bunun önüne geçmiş olduk. Denizlerimizde bir kirlilik yok. Sadece kalıcı bir kirliliğe sebep olmama anlamında çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir sorun yok."

'6 gemi çalışma yürütüyor'

Vali Doğan, açık denizde temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Doğan toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tehlike kontrol altımızda, bütün tedbirlerimizi aldık" demişti.