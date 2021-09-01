'Suriye'deki petrol sızıntısı Mersin ve İskenderun'a ulaşabilir'

Suriye'nin Baniyas bölgesindeki termik santralin yakıt deposunda geçen hafta meydana gelen petrol sızıntısının Türkiye sahillerine ulaşma olasılığı olduğu belirtildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, "Mevcut petrol sızıntısının İskenderun ve Mersin Körfezi'ne girme ihtimali yüksektir" dedi.

AA'nın haberine göre Turan, üniversitede gazetecilere yaptığı açıklama, Suriye'nin Baniyas bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının Doğu Akdeniz'e yayıldığını söyledi.

Çarşamba-perşembe günlerinde 3 ila 5 şiddetinde güney batıda oluşacak rüzgarın deniz akıntısını etkileyeceğini savunan Turan "Mevcut petrol sızıntısının, İskenderun ve Mersin Körfezi'ne girme ihtimali yüksektir. Küçük Asya akıntısından dolayı petrol sızıntısının İskenderun Körfezi'ni, Yumurtalık-Karataş bölgesinde bulunan lagünleri ilk olarak etkileyeceği, daha sonra akıntı sistemiyle bunun İskenderun ve Dörtyol bölgelerine ulaşacağı görülmek ve tahmin edilmektedir. Deniz petlerinin yüzey petrol akıntılarının temizlenmesi için yeterince Körfezimizde ilgili makam ve kuruluşlarda olması çok önemlidir. Petrol sızıntısından oluşabilecek yangın ihtimaline karşı da gerekli birimlerin yeterli önlemleri alması elzemdir" dedi.

'Büyük bölümü denizin dibine çöktü'

Kuzey Kıbrıs hükümeti Pazartesi günü bir uyarı yapmış ve sızıntının büyüdüğünü, Karpaz Körfezi'nin en kuzeydoğu ucuna yaklaştığını bildirmişti. Kıbrıs Postası'nın haberine göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Suriye’den sızıp ada sahillerine yaklaşan ‘Fuel Oil’in büyük bir bölümünün katılaşarak denizin dibine çöktüğünü, yüzeyde kalan kısmının ise Zafer Burnu’nu büyük oranda pas geçtiğini ifade etti.

Suriye hükümeti geçen hafta Salı günü, Baniyas termal elektrik santralindeki bir tankerden kaza sonucu sızıntı olduğunu duyurmuştu. Ertesi gün resmi Sana Haber Ajansı, sızıntının 20 kilometre kuzeydeki Cebele kentine ulaştığını, ekiplerin petrol sızıntısını temizlemekte olduklarını duyurmuştu.