Suriye, ABD'nin 'kimyasal saldırı' yalanlarını kınadı

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Guta kimyasal saldırısının sekizinci yıldönümü" başlığıyla yaptığı açıklamayı kınayarak ABD'nin gerçekleri çarpıtıp yalanlar yaymaya çalıştığını bildirdi.

Yapılan açıklamada "Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 21 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasında yer alan ve 2013 yılında Doğu Guta'da bir kimyasal silah olayıyla ilgili gerçekleri çarpıtmaya, yalanlar ve yanıltıcı kavramlar yaymaya çalıştığı asılsız iddiaları biçim ve bağlamda kınıyor" denildi.

SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'nin bu açıklamasının Afganistan'daki yenilgisini ve Suriye'de devam eden "terörizm"e desteğini örtmek için Suriye'ye karşı düşmanca yöntemini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Bakanlık yetkilisi "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetinin kimyasal silahların hangi yerde, hangi şartlarda ve kim tarafından olursa olsun kullanımına karşı tutumunu koruduğunu" söyledi.