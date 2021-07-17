ABD işgal kuvvetleri Suriye petrolünü yağmalamaya devam ediyor

ABD işgal güçleri, Haseke kırsalındaki yasadışı Hrab El Cir üssünden, çalıntı Suriye petrolü ile yüklü tankerler içeren 70 araçtan oluşan iki konvoyunu, yasadışı El Velid geçidinden Irak topraklarına doğru yolladı.

El Yarubiye kırsalından yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde SANA, çalınan Suriye petrolünü taşıyan tankerleri, termokingleri ve bir dizi zırhlı araçlar da dahil olmak üzere 44 araçtan oluşan bir konvoyu yüklü ve üstü kapalı kamyonlar ve çalıntı petrol yüklü tankerler içeren 26 araçtan oluşan başka bir konvoyun takip ettiğini belirtti.