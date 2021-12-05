Suriye'deki bir ABD işgal üssünde patlamalar meydana geldi

Suriye televizyonuna göre El-Tanf yakınlarındaki ABD ve Batı koalisyonuna ait bir işgal üssünden patlama sesleri geldi.

Al Arabiya, Irak sınırına yakın Humus eyaletindeki üsse çok sayıda saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

ABD ordusu şu ana kadar patlamalar hakkında yorum yapmadı.

M2 Bağdat-Şam karayolu üzerinde bulunan üs, 2016'dan beri ABD kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. O zamanlar üs meşru Suriye hükümetine karşı savaşan ABD destekli cihatçı militanları eğitmek için kullanılıyordu.

Söz konusu üs ayrıca ABD askerlerinin IŞİD militanlarına yüklü miktarda silah satışı yapmak için kullandıkları merkez olarak da gündeme gelmişti.

Suriye ve müttefikleri ABD'ye karşı misilleme sözü vermişti

Ekim ayında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Palmira yakınlarındaki Suriye'ye karşı Tanf üssünün yakınından hava saldırısı başlatıldı. İsrail, Suriye hava savunma sistemlerine karşı aynı hava sahasından geçen sivil uçakları canlı kalkan olarak kullandı.

14 Ekim'de, Hizbullah ve İran'ın İslam Devrim Muhafız Kolordusu'ndan (IRGC) danışmanların da katıldığı Suriye merkezli Suriye Müttefik Operasyon Odası komutanlığı, Palmira saldırısına yanıt verme taahhüdünde bulunmuştu.

Suriye'nin müttefikleri yaptıkları ortak açıklamada “Yıllarca, Suriye'deki varlığımız için öncelikli olmayan yan çatışmalara bizi sürüklemek için İsrail ve ABD düşmanlarının saldırılarına maruz kaldık. Siyonistlerin bahanesi, gaspçı varlıkları için tehdit oluşturan hassas silahları ve hassas teçhizatı hedef almalarıydı” ifadelerini kullanırken şöyle demişti:

"Ürdün semalarından ve ABD işgali altındaki Suriye bölgesi El Tanf'tan gerçekleştirilen saldırının ardından, Müttefik Harekat Odası komutanlığı bu saldırıya misilleme olarak yanıt verme kararı aldı. Şehitlerin canı, yaralıların kanı yerde kalmayacak. Yanıt çok sert olacak”

Bu açıklamayı takiben 20 Ekim'de el Tanf üssü ilk defa vurulmuştu.

Suriye Müttefik Operasyon Odası, ülkedeki El Kaide, IŞİD ve türevlerine karşı mücadele için kurulmuştu.