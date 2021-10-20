Suriye'de ABD işgal güçleri vuruldu

At-Tanf'taki ABD garnizonu Çarşamba gecesi geç saatlerde bir dizi insansız hava aracı (İHA) tarafından saldırıya uğradı.

Bir kaynak BBC muhabirine verdiği demeçte, saldırıya en az bir kamikaze dronu da dahil olmak üzere beş kadar insansız hava aracının dahil olduğunu ve bunların “bazılarının Irak-Suriye sınırından geldiğini” söyledi.

Saldırıları kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Sky News Arabia'ya yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin "İran destekli milislerin" üsse saldırdığını gösterdiğini söyledi. Ancak sözcü saldırda, İHA'ların değil füzelerin kullanıldığını söyledi.

Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırına yakın M2 Bağdat-Şam karayolu üzerinde bulunan Tanf üssü, 2016 yılının başlarında ABD tarafından işgal edildi.

Geçen hafta, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Palmyra yakınlarındaki Suriye'ye karşı Tanf üssünün yakınından hava saldırısı başlatıldı. İsrail, Suriye hava savunma sistemlerini füzelerine karşı aynı hava sahasından geçen sivil uçakları canlı kalkan olarak kullandı.

14 Ekim'de, Hizbullah ve İran'ın İslam Devrim Muhafız Kolordusu'ndan (IRGC) danışmanların da katıldığı Suriye merkezli Suriye Müttefik Operasyon Odası komutanlığı, Palmira saldırısına yanıt verme taahhüdünde bulunmuştu.

Suriye'nin müttefikleri yaptıkları ortak açıklamada “Yıllarca, Suriye'deki varlığımız için öncelikli olmayan yan çatışmalara bizi sürüklemek için İsrail ve ABD düşmanlarının saldırılarına maruz kaldık. Siyonistlerin bahanesi, gaspçı varlıkları için tehdit oluşturan hassas silahları ve hassas teçhizatı hedef almalarıydı” ifadelerini kullanırken şöyle demişti:

"Ürdün semalarından ve ABD işgali altındaki Suriye bölgesi El Tanf'tan gerçekleştirilen saldırının ardından, Müttefik Harekat Odası komutanlığı bu saldırıya misilleme olarak yanıt verme kararı aldı. Şehitlerin canı, yaralıların kanı yerde kalmayacak. Yanıt çok sert olacak”

Suriye Müttefik Operasyon Odası, ülkedeki El Kaide, IŞİD ve türevlerine karşı mücadele için kurulmuştu.

Suriye'de bulunan ve Tanf'ta ve doğu Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde konuşlandırılan ABD işgal kuvvetleri uluslararası hukuku tanımadan varlıklarını sürdürüyor.