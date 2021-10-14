Suriye ve müttefikleri: İsrail ve ABD'ye yanıtımız çok sert olacak

Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı çetelere karşı mücadele eden kuvvetler, "İsrail ve ABD'nin Palmira üzerindeki saldırganlığı"na cevap verme sözü verdi.

Gece yarısında Suriye'nin Palmira kentine İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından en az bir Suriye askerinin yaşamını yitirmesini takiben Suriye Ordusu, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları saldırılara yanıt verme sözü verdi.

Perşembe sabahı yayınlanan ve Suriye Müttefik Harekat Odası yaptığı bir açıklamada, mevcut ittifağın şu ana kadar sadece 'Teröristler ve IŞİD liderliğindeki tekfirci proje'ye karşı Şam'a destek olmakla sınırlı olduğunu ifade etti.

“Yıllarca, Suriye'deki varlığımız için öncelikli olmayan yan çatışmalara bizi sürüklemek için İsrail ve ABD düşmanlarının saldırılarına maruz kaldık. Siyonistlerin bahanesi, gaspçı varlıkları için tehdit oluşturan hassas silahları ve hassas teçhizatı hedef almalarıydı” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ürdün semalarından ve ABD işgali altındaki Suriye bölgesi El Tanf'tan gerçekleştirilen saldırının ardından, Müttefik Harekat Odası komutanlığı bu saldırıya misilleme olarak yanıt verme kararı aldı. Şehitlerin canı, yaralıların kanı yerde kalmayacak. Yanıt çok sert olacak”

Müttefik Operasyon Odası, “misillemenin” nasıl gerçekleşeceğini, beklenen hedeflerini veya beklenen zamanını veya yerini belirtmedi.

Gece yarısında İsrail'in Suriye'ye ait bir iletişim kulesini ve çevresini hedef aldığı saldırıda bir asker öldürdürülmüş ve üç kişi de yaralanmıştı.

Yine Çarşamba gecesi, füzelerin Ürdün ve Irak sınırları yakınında bulunan ABD'nin işgali altındaki Tanf üzerinden uçtuğu tespit edildi.

Suriye medyasının İsrail'e atfettiği saldırılar, Humus'un doğu kırsalındaki Tiyas T4 havaalanına 8 Ekim'de gerçekleştirilen ayrı bir füze saldırısını takiben geldi.

İsrail ordusu, 'İran yanlısı' güçlerin bulunduğu bahanesiyle havaalanını ve sivil yerleşimleri defalarca hedef aldı. Suriye hava savunması, 8 Ekim saldırısında gelen füzelerin çoğunun düştüğünü bildirdi.

Suriye Müttefik Operasyon Odası, Suriye yüksek komutası ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü danışmanlarının görev aldığı, Suriye ordusu ve Hizbullah operasyonlarını koordine etmek için cihatçılara karşı savaşın başında kuruldu.