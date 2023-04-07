Suriye'deki askerlerin seçmen kayıtları ABD, Portekiz gibi ülkelerdeki büyükelçiliklere çıktı iddiası

Suriye’de görev yapan askerlerin seçmen kağıtlarının Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa gibi büyükelçiliklere çıktığı öne sürüldü.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre sınır dışında görev yapan askerlerden kimi oy kullanmak için seçim günü, ABD'ye, Portekiz’e, Kıbrıs ve Tataristan’a gitmek zorunda.

Binlerce askerin aynı durumda olduğunu söyleyen askerlerden biri, “Bizim oy kullanmamız engellendiği gibi, Türkiye’de bizim ikamet adreslerimizde kimlere oy kullandıracakları belli değil. Böyle bir şey olabilir mi? Ben seçim günü neden oy kullanmak için Amerika’ya gitmek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullandı.

Rütbeli askerlerden biri mayıs ayında terhis olacak askerlere de benzer bir durumun uygulandığını iddia etti.