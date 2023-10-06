Suriye'de TSK üssüne saldırı: 5 polis ve 3 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) YPG'ye yönelik sınır ötesi hava harekatının ardından, Suriye'de TSK üssüne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 polis ile 3 asker yaralandı.

Suriye'nin YPG kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki Dabık bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs bölgesine akşam saatlerinde roketatar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı personel, saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırılıldı.

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, YPG'ye ait hedeflere yönelik obüs ve roketatarlar ile saldırı gerçekleştirdi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde YPG tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde YPG üyesinin de bulunduğu 30 hedefin vurulduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."