MİT'ten Suriye'de YPG'ye yönelik operasyon

Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Suriye'de YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından vurulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin Suriye’de planlandığının ve eyleme katılan kişilerin Suriye'den Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT'in, Suriye’de konuşlu YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldığı aktarıldı.

Hedef alınan tesisler arasında YPG’nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırı girişimini gerçekleştiren kişilerin Suriye'den geldiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Fidan dün yaptığı açıklamada, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün tesisler, güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.