Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerde elektrik zammına karşı halk sokağa çıktı

TSK ve TSK himayesindeki cihatçı grupların kontrolündeki Afrin ve “Fırat Kalkanı” bölgelerinde elektrik fiyatlarına yapılan zamlar halkın tepkisine yol açtı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Türk elektrik dağıtım şirketinin zamlı tarifesi sonrası, mesken aboneleri aylık 150 kilovata kadar olan tüketim miktarları için 1,47 TL/kWh, aylık tüketimlerin 150 kilovatın üstündeki kısmı için ise 2,50 TL/kWh ödeyecek.

Ticarethane aboneleri için fiyat 2,48 TL/kWh, sanayi aboneleri için ise 2,3 TL/kWh olarak belirlendi.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre, Suriye’nin Halep vilayetine bağlı olan Azez, Bizâh, Mare ve El-Bab’da yapılan eylemlerde protestocular Türk şirketlerini vurgun yapmakla suçladı.