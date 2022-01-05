Siyasette gündem sokak: Kim ne diyor?

Türkiye'de hayat pahalılığı gün geçtikçe artarken bir yandan da bu hayat pahalılığına ülkede yaşanan hukuksuzluklar ekleniyor.

Yoksullaşmanın giderek ağırlaşması sonrası Kasım ayı sonunda TKP'nin çağrısıyla Ankara ve İstanbul'da eylemler yapılmış, sonrasında KESK ve DİSK'in çağrısıyla çeşitli kentlerde mitingler düzenlenmişti.

Bu mitingleri son dönemde gelen elektrik ve doğalgaz zamları sonrası EMEP, SOL Parti ve TKP'nin protesto eylemleri ve DİSK Emekli-Sen'in basın açıklaması takip etmişti.

Öte yandan bu eylemlerin yanı sıra metal işçileri de kendilerine önerilen sözleşmeyi "sefalet koşulları" diyerek reddetmiş, hem fabrikalarda hem de kent meydanlarında eylemlere imza atmıştı.

Millet İttifakı cephesinde ise CHP 5 Aralık'ta Mersin'de bir miting düzenlemiş, İYİP ise Kasım ayında Denizli'de miting gerçekleştirmişti.

Ülkede artan yoksulluk, gelen açlık sınırı altındaki zamlar sokak tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.

Erdoğan açıkça sokakta hakkını arayacak yurttaşları tehdit ederken, Millet İttifakı ise Erdoğan'a "biz sokakta olmayacağız" mesajı gönderdi.

Peki, sokak tartışmasında son günlerde kim ne diyor?

Erdoğan: Cumhur İttifak'ı olarak hepinizi önümüze katarız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada sokakta hakkını arayacak yurttaşları hedef almış, "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evelallah alırsınız. Biz de Cumhur İttifak'ı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız" demişti.

Tartışma bu sözlerin ardından yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok

Erdoğan'ın bu tehdidine Millet İttifakı cephesinden ilk yanıt Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok" dedi, bununla da kalmayarak, "Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, anladığım kadarıyla, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız…" ifadesini kullandı.

Akşener: Bizde sokağa çıkın diyen bir tavır yok

İYİP Genel Başkanı Akşener de Kılıçdaroğlu'na benzer bir açıklama yaparak, "Bizde sokağa çıkın diyen bir tavır yok" dedi.

Akşener, Erdoğan'ın halüsinasyon gördüğünü ifade etti, Millet İttifakı cephesinden kimsenin sokak çağrısı yapmadığını dile getirdi.

Davutoğlu: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor

Millet İttifakı'nın yeni ortaklarından olan Ahmet Davutoğlu, "sokağa çıkmayacağız" açıklamalarına katılarak, "Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin. Bu gerilimde AK Parti çözülüyor. Haklı olarak AK Parti kitleleri ‘Bunun için mi oy verdik’ diyor. Bir sene önce eleştiriler, ‘Cumhurbaşkanı doğru yapmaya çalışıyor ama etrafı yetersiz’; sonrası, ‘Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor galiba’; şimdi ise Cumhurbaşkanı’na sert eleştiriler var" dedi.

Babacan: Sokağa çıkan falan da yok ama...

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise tartışmalara "15 Temmuz’da dersini alan darbecilerdi. Ders verenler de demokrasimize sokaklarda sahip çıkan vatandaşlarımızdı. Hiç kimse o kıymetli mücadeleyi günlük siyasetle kirletmeye kalkmasın" diyerek katıldı.

Babacan, ittifak ortaklarının aksine "sokağa çıkmanın anayasal hak" olduğuna işaret ederken, buna karşın "Huzursuzluktan beslendiğiniz yetmedi mi? Sokağa çıkan falan da yok ama protesto etmenin de anayasal bir hak olduğunu kendisine hatırlatmak isterim. Göreve başlarken o anayasaya bağlı kalacağına yemin etti, kendisine hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.