Suriye'de T-4 askeri havaalanına İsrail saldırısı

Suriye'nin Humus kentinin doğusunda yer alan T-4 askeri havaalanına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.
SANA'nın haberine göre Suriye hava savunma sistemleri Humus kentinde T4 havaalanını hedef alan İsrail'in hava saldırısına karşılık verdi. Akşam saatlerinde düzenlenen füze saldırısında birçok füzenin Suriye hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.
Ajansa konuşan bir askeri kaynak "Saat 21.33 sıralarında İsrail, El Tanf bölgesi istikametinden T-4 askeri havaalanına doğru füzelerle saldırı düzenledi. Hava savunma araçlarımız saldırılara karşılık verdi ve çoğu füzeyi düşürdü" dedi.
Aynı kaynak saldırıda 6 askerin yaralandığını ve maddi zararın meydana geldiğini belirtti.