'Suriye ordusu İdlib'de kara harekatına hazırlanıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'yle görüşmesinin ardından Suriye ordusunun İdlib kırsalındaki Cebel el Zaviye bölgesinde kara harekatı için hazırlıklara başladığı ifade ediliyor.

El Vatan'ın da aralarında bulunduğu Suriyeli medya kuruluşları, Suriye ordusunun İdlib'de "eli kulağında bir muharebe" için hazır olduğunu söylerken, Lübnanlı El Ahbar gazetesine konuşan bir Suriyeli saha kaynağı, söz konusu haberleri doğruladı.

Öte yandan, Soçi görüşmesi öncesi Rusya'nın Cebel el Zaviye bölgesinde El Nusra noktalarına düzenlediği hava saldırılarının ardından TSK'nın Suriye ordusunun konuşlandığı bölgeye yakın bir alana zırhlı araç ve topçu birliklerle takviye yaptığı aktarıldı. TSK'nin İdlib'de konuşlandığı nokta sayısının 79'u bulduğu belirtildi.







