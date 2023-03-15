Suriye’de depremden etkilenen vilayetlerle ilgili önlem kararları açıklandı

Suriye hükümeti, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremden etkilenen vilayetlerle ilgili bir dizi önlemi duyurdu.
Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib vilayetlerini kapsayan önlemler şöyle:
- Gelir Vergileri kaldırıldı.
- Elektrik, telefon, su ve internet faturaları iptal edildi.
- Depremden etkilenenlerin evini yeniden inşa etmesi için faizsiz ve ilk taksidi 3 yıl sonra olacak şekilde kredi açıldı.
- Kredi Borç ödemeleri 2024 yılına kadar ötelendi.
- Ayrıca Deprem’den etkilenenler 10 yıl geri ödemeli ve 200 milyon Suriye Lirasına kadar devlet kredisi kullanabilecek.