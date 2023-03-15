Suriye’de depremden etkilenen vilayetlerle ilgili önlem kararları açıklandı

Suriye, depremden etkilenen Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib vilayetleriyle ilgili bir dizi önlem kararı aldı.

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Suriye hükümeti, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremden etkilenen vilayetlerle ilgili bir dizi önlemi duyurdu.

Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib vilayetlerini kapsayan önlemler şöyle:

  • Gelir Vergileri kaldırıldı.
  • Elektrik, telefon, su ve internet faturaları iptal edildi. 
  • Depremden etkilenenlerin evini yeniden inşa etmesi için faizsiz ve ilk taksidi 3 yıl sonra olacak şekilde kredi açıldı.
  • Kredi Borç ödemeleri 2024 yılına kadar ötelendi. 
  • Ayrıca Deprem’den etkilenenler 10 yıl geri ödemeli ve 200 milyon Suriye Lirasına kadar devlet kredisi kullanabilecek.

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