Suriye'de ABD üssüne saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insansız hava aracıyla (İHA) Suriye'nin Haseke vilayetinde IŞİD ile Mücadele Koalisyonu'na ait bir tesise saldırı düzenlediğini, saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.

İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen Pentagon'un açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de yer verildi. Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim." ifadelerini kullandı. (AA)