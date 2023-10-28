Suriye'de ABD üslerine eş zamanlı saldırılar

Suriye'nin Deyr el Zor, Haseke ve Humus illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası, Harab Cir ve Tenef'teki üslere eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Gece yarısından sonra ABD ordusunun Deyr el Zor ile Haseke illerinde Ömer petrol sahası ile Harab Cir üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

Diğer yandan, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef üssü aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyr el Zor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran yeni cephelere işaret etmişti

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde 'direniş güçlerinin' harekete geçeceğini söylemişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri 'direniş güçleri' olarak adlandırıyor. (AA)