Suriye ve Mısır ilişkilerini yeniden tesis ediyor: Beşar Esad Kahire'ye gidebilir

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Suriye ve Mısır'ın 2011'de Suriye'de patlak veren iç savaşın ardından kopan diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için ileri düzey görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

WSJ'nin bildirdiğine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi arasında, Ramazan'ın sona ermesinden kısa bir süre sonra bir görüşme gerçekleşecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile temaslarda bulunmak üzere on yıldan uzun bir süre sonra ilk resmi ziyaretini Kahire'ye yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'na göre, iki taraf görüşmede "ikili işbirliğinin çeşitli yönlerini ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmenin yollarını" ele aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bakanların "önümüzdeki aşamada iki ülke arasındaki iletişim kanallarını farklı düzeylerde yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını" bildirdi.

WSJ'nin kaynaklarına göre, tarafların Kahire'deki görüşmelerde Suriye'nin Arap Birliği'ne olası dönüşünü de tartışması bekleniyordu. Şam'ın 22 ülkeden oluşan gruba katılımı, üyelerin Suriye'yi muhalefeti şiddetli bir şekilde bastırmakla suçlamasıyla 12 yıl önce askıya alınmıştı.

Kahire ile Şam arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de Beşar Esad yönetimi karşıtı grupları destekleyen Mısır'ın bir önceki devlet başkanı Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi döneminde 2013 yılında kesilmişti. Mursi, Suriye'deki Mısır büyükelçiliğini de kapatmıştı.