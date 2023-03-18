Mısır'a yıllar sonra ilk ziyaret: 'Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım" dedi.

'Üzerimize düşeni yapacağız'

NTV'nin haberine göre Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

"Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok herhalde ikimiz memnunuz. Mısır ile ikili ilişkilerimizi geliştirirken, sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız."

"En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak" diyen Çavuşoğlu, "Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Gerek Libya, Suriye, Irak, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, aynı şekilde sınırı aşan sular konusunu değerlendirdik. Somali'deki durumu değerlendirdik. Tüm bu alanlarda daha yakın iş birliği içinde olamamız lazım" ifadelerini kullandı.

'İletişimimizin sürmesini diliyoruz'

Şükri'nin açıklamaların satırbaşlarıysa şöyle:

"Çok fazla konuyu ele almış olduk. Şekli anlamda değil ama destekliyi bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız."

14 Mayıs seçimlerinden sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bir araya geleceği açıklandı.