Mısır Dışişleri Bakanı 10 yılın ardından Türkiye'de: Çavuşoğlu'ndan 'herkesin yararına' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2013'ten bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı. Şukri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

'Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır'

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı'yla birlikte yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yıkıma yol açan depreme de değinen Şukri, "Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda depremin sonuçlarının üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

İç savaşın başlamasından bu yana Mısır'dan ilk Suriye ziyareti

Mısır Dışişleri Bakanı ziyaretleri kapsamında pazartesi günü ilk olarak Şam'ı ziyaret etti. Böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez bir Mısırlı yetkili, Suriye'ye resmi düzeyde ziyarette bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, “ziyaretlerin amacının depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu" ifade etti.

Türkiye Mısır İlişkileri askıya alınmıştı

Mısır’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe yapmıştı.

Erdoğan'ın da desteklediği Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi’nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan ve Sisi Katar'da görüşmüştü

AKP'liCumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Sisi ile görüşmüştü. Ayrıca Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmuştu.