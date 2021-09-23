Suriye ordusu Dera kırsalındaki iki kasabaya daha girdi

Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Dera vilayetinin kırsalında cihatçıların mevzilendiği iki kasabaya daha girdi. Al Mayadeen'in haberine göre Suriye ordu birlikleri Dera kırsalındaki Tel Şehab ve Zeyzun kasabalarına girdi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da Dera'nın kuzey kırsalında bu sabah onlarca militan, aranan kişi ve asker kaçağının silahlarını Suriye ordusuna teslim ettiğini duyurdu.

Suriye hükümetinin teklifiyle varılan uzlaşma anlaşması uyarınca bölgede kurulan uzlaşma merkezlerine gelen militanların silahlarını teslim etmeye devam ettiği belirtildi.

SANA muhabiri bölge sakinlerinin normal hayatlarına dönmekten ve uzlaşma sürecinden memnuniyetini dile getirdiğini aktardı.