Suriye ordusu Dera El Balad'a girdi

Suriye ordusu ülkenin güneyinde cihatçıların mevzilendiği son bölgelerden Dera El Balad'a girdi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rus askeri polisinin eşlik ettiği Suriye ordu birlikleri bugün Dera El Balad'a girdi.
Suriye ordusu bölgedeki evlerde silah ve el yapımı patlayıcı arıyor.
Silah bırakıp uzlaşmayı reddeden cihatçı militanlarınsa Dera El Balad'daki Filistin mülteci kampı ve Es-Sed bölgesinde mevzilerini güçlendirdiği belirtiliyor.
Dera'da cihatçılar Ağustos ayında devlet kurumlarına ve bölgedeki askerlere saldırmış, 4 Suriye askeri yaşamını yitirmiş, 8 asker yaralanmıştı.