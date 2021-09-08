Şam'dan Çavuşoğlu'na yanıt: Kesinlikle reddediyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile özellikle "terörle mücadele" konusunda herhangi bir iletişim ya da görüşmenin varlığını kesinlikle reddettiğini duyurdu.

SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir resmi yetkili şunları söyledi:

"Türk Dışişleri Bakanı'nın Suriye ile güvenlik konuları ve terörle mücadele üzerine doğrudan görüşmelerin varlığına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Suriye Arap Cumhuriyeti, Türk rejimi ile özellikle terörle mücadele alanında herhangi bir türden iletişim ya da görüşmelerin varlığını kesinlikle reddediyor."

Bakanlık yetkilisi ayrıca "Ankara'daki iktidarın terörizmin ana destekçisi olduğunun, bunun Türkiye'yi bölge ve dünya barışına tehdit oluşturan köktenciliğin ve terörizmin havzası haline getirdiğinin ve terörle mücadelede uluslararası meşruluk kararlarını ihlal ettiğinin uzun süredir ve geniş bir kesimce bilindiğini" belirtti.

Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NTV'de katıldığı programda Suriye konusunda "Bizim Şam yönetimi ile siyasi düzeyde bir görüşmemiz söz konusu değil. Ancak terör ile mücadele konusunda istihbaratlar her zaman görüşebilir bu doğaldır" demişti.

Çavuşoğlu aynı programda "PKK konusunda rejimle de görüşlerimiz örtüşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memluk arasında önümüzdeki günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir görüşme yapılacağı iddia edilmişti.