Suriye ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı

Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib-Cabir sınır kapısı bugünden itibaren yaya ve ticari malların geçişine tamamen açıldı.

Suriye'deki savaşın ardından ilk olarak 15 Ekim 2018'de açılan ve 2020'de pandemiye bağlı olarak yeniden kapanan sınır kapısı Temmuz ayında kısmi olarak yeniden açılmıştı.

Suriye ve Ürdün içişleri bakanlıkları arasında varılan anlaşmaya göre Ağustos ayında tamamen açılması beklenen sınır kapısının açılışı Dera'daki çatışmalar yüzünden ertelenmişti.

Öte yandan dün Ürdün ile Suriye arasında bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda iki ülkenin ticaret, enerji, tarım, su ve nakliyat alanlarındaki ekonomik işbirliği konusunda görüş birliği içinde olduğu belirtildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada Ürdün Kraliyet Hava Yolları'nın 3 Ekim'den itibaren Şam seferlerini yeniden başlatma kararı aldığı duyuruldu.