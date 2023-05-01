Suriye ile Arap ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Mısır ve Suriye dışişleri bakanlarının toplantısı sonrasında yayımlanan ortak bildirgede "Suriye'nin kendi toprakları üzerinde kontrolü sağlaması, hukukun üstünlüğü, ülkedeki silahlı ve terörist grupların varlığını sonlandırması ve dış müdahalelerin durması için meşru çabalarında kendisine ve kurumlarına destek vermeye çalışılacak" denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile Ürdün'ün başkenti Amman'da görüştü.

Arap ülkeleri, 2011 yılından bu yana ilk kez Suriye ile resmi temaslarda bulunmaya başladı. Buluşma, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınması kararından bu yana Suriye ile Arap ülkeleri arasında yapılan ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanları, Suriye krizi ile onun uluslararası ve bölgesel yansımalarının tümüyle bitmesine öncelik verdiklerini teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Müzakereler konusunda anlaşma sağlandığına işaret edilen sonuç bildirgesinde, söz konusu müzakerelerin takviminin ise daha sonra kararlaştırılacağı bilgisine yer verildi.

Öncelik Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü

Toplantıda "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" vurgulanan sonuç bildirgesinde, mültecilerle ilgili adımların derhal atılması gerektiği kaydedildi.

Suriye'nin BM kuruluşlarıyla koordinasyon halinde mültecilerin döneceği bölgelerin ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına başlayacağına işaret edilen bildirgede, genel af dahil mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak bazı adımların da atılabileceği aktarıldı.

İlk etapta Ürdün'deki yaklaşık 1000 Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü dönüşü için Şam ile Amman hükümetinin ilgili BM kuruluşlarıyla işbirliğine gideceği belirtilen bildirgede, Ürdün'den sonra diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde çemberin genişletilebileceği ifade edildi.

Suriye'ye dış müdahalenin durması için meşru çabasında destek

Suriye topraklarında "terör grupları"nın varlıklarını bitirecek kapsamlı mücadele için Suriye ve ilgili ülkeler ile BM'nin işbirliğine gitmesi konusunda mutabık kalındığına işaret edilen sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kendi toprakları üzerinde kontrolü sağlaması, hukukun üstünlüğü, ülkedeki silahlı ve terörist grupların varlığını sonlandırması ve dış müdahalelerin durması için meşru çabalarında kendisine ve kurumlarına destek vermeye çalışılacak."

Suriye ve komşu ülkeler ile Suriye sınırlarından yapılan uyuşturucu kaçakçılığından etkilenen ülkeler arasında da işbirliğine gidileceği aktarılan sonuç bildirgesinde, bu bağlamda bir ay içinde Suriye, Ürdün ve Irak'ın Suriye'deki uyuşturucu kaynaklarını belirleyecek siyasi ve güvenlik ekiplerini oluşturma konusunda işbirliği yapacağı kaydedildi.

Suriye Arap Birliği'ne geri dönecek mi?

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönme kararı, Arap Birliği'nin çalışma mekanizması doğrultusunda alınacak bir karar" dedi.

Bugünkü toplantıda etkili kararlar almak için net olmaya çalıştıklarını dile getiren Safedi, "Toplantıya Arap Birliği'ni değil, kendimizi temsilen katıldık" diye konuştu.

Irak haber ajansı INA'da yer alan habere göre, toplantıda konuşan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de ilişkilerde diyalog kanalları açmak için Suriye ve Arap ülkeleri arasında uzlaşmaya dayalı bir formül bulmaya çalıştıklarını söyledi.